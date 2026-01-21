กกต.ปล่อยเพลง "เสียงของเรานั้นสำคัญ" ดึง "มอส ปฏิภาณ" รณรงค์ ปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปล่อยเพลง "เสียงของเรานั้นสำคัญ" ดึงนักร้องดัง "มอส-ปฎิภาณ ปฐวีกานต์" มาร่วมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ ร่วมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ โดยรับบัตรเลือกตั้ง สส. และบัตรออกเสียงประชามติ จำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย
- บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีเขียว)
- บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู)
- บัตรออกเสียงประชามติ (สีเหลืองทอง)
ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
