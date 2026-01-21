"จุลพันธ์" นำทีมปราศรัยที่พิจิตร โว! คะแนนนิยม "ยศชนัน" พุ่งอันดับหนึ่ง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปราศรัยช่วยนายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร ผู้สมัครสส.พิจิตร เขต 1 หาเสียง ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีมวลชนเข้ามาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยทัวร์ภาคกลาง เราต้องการพบปะประชาชนให้ได้มากที่สุด เหลือเวลาก่อนวันเลือกตั้ง เพียงแค่ไม่ถึงยี่สิบวัน 8 กุมภาฯ จะเป็นวันตัดสินชะตาของประเทศไทยว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไร ว่าเราจะเลือกตัวแทนอย่างไร วันนี้นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย คะแนนนิยมขึ้นทุกวันๆ ล่าสุดไปดีเบตมามีการทำโพลโดยให้ประชาชนโหวตเข้าไป เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มาอันดับหนึ่งแล้ว
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า นายยศชนัน จะนำประเทศไปสู่การพัฒนา จะเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยประชาชน ทางการค้า การเกษตร รวมถึงชีวิตประจำวัน คนนี้เป็นคนคนเดียวในแวดวงการเมืองที่ไม่เคยทะเลาะกับใคร ไม่มีสาดโคลน ไม่มีป้ายสี พรรคการเมืองอื่นสาดโคลนกัน ด่ากันว่ากัน แต่เชน ยศชนัน มีหน้าที่ในการเอานโยบายไปมอบให้กับประชาชน คนๆ นี้จะนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้ง และเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความเจริญ
วันนี้เราต้องแก้เรื่องปากท้องให้ชาวบ้านก่อน เพราะประชาชนลำบากมานานมากแล้ว ตั้งแต่ปฏิวัติ 10 กว่าปีก่อนเจอ พล.อ.ประยุทธ์ มาสิบปี วันนี้เหลือแต่หนี้กับกระเป๋าตังค์เปล่าๆ พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ท่าน อย่างแรกที่เราจะทำคือการปลดหนี้ให้กับประชาชน คนที่เป็นหนี้นอกระบบ เราก็จะเตรียมวงเงินให้ ไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกัน ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ให้ เราจะเตรียมวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% คนละ 50,000 เราจะแก้หนี้เสียของท่าน ถ้ามีหนี้เสียกับธนาคารไม่เกิน 200,000 เราจ่ายให้ 10% ไม่เกิน 20,000 บาท ขณะที่เกษตรกรก็จะมีการพักหนี้ หยุดทั้งต้นหยุดทั้งดอก วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ขณะที่เกษตรกรไทยจะปลูกอะไรต้องไม่มีวันขาดทุนอีก ต้องกำไร 30% โดยโครงการประกันกำไรสินค้าการเกษตร 30%
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ พรรคการเมืองแข่งกันสามสีหลักๆ ไม่แดง ก็น้ำเงิน ก็ส้ม ซึ่งทั้งสามสีมีจุดเด่น มีจุดแข็ง ก็ว่ากันไป วันนี้พรรคเพื่อไทยยืนหยัดว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวที่เดินหน้าด้วยนโยบายให้กับประชาชน พวกตนไม่ชี้นิ้วใส่คนอื่น เพราะเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเทาหรือดำประชาชนไม่เลือกอยู่แล้ว เพราะเสียงของประชาชนเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เราจะรอฟังประชาชนและรอกำลังใจที่ประชาชนมอบให้เพื่อไทย ผ่านคะแนนเสียง
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า มีพรรคการเมืองหนึ่งสีน้ำเงิน อยู่เป็นรัฐบาลมาสองเดือน ผมว่าท่านเห็นผลงานแล้ว น้ำท่วมหาดใหญ่คนตายหลายร้อย ทั้งเรื่องของการจัดกีฬาซีเกมส์ แต่วันนี้เดินหน้าอย่างเดียวคือการย้ายข้าราชการ ดังนั้นขอโอกาสพรรคเพื่อไทย ถ้าเลือกเพื่อไทยทั้งสองบัตรสองใบ พวกตนไม่ย้ายข้าราชการให้เหนื่อย แต่จะย้ายนายกรัฐมนตรีออกหนึ่งคน "อนุทิน" ออกได้แล้ว