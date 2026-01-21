xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +19.00 จุด มูลค่าซื้อขาย 37,385.75 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 19.00 จุด หรือ +1.47% ที่ระดับ 1,315.37 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,385.75 ล้านบาท