รฟท.ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงพังถล่มทับขบวนรถไฟ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 ณ วัดไผ่เหลือง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
ในการนี้ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 340,000 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย สมเกียรติ และเต็มไปด้วยความเคารพ โดยรักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดูแลและติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต และขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อระบบการเดินรถไฟในระยะต่อไป