35 พรรคการเมืองตอบรับร่วมแสดงความเห็นการออกเสียงประชามติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้พรรคการเมืองแจ้งความประสงค์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2569 ผ่านกลุ่มไลน์ Open Chat นั้น ผลปรากฏว่ามีพรรคการเมืองแจ้งความประสงค์รวมทั้งสิ้น 35 พรรคการเมือง โดยแบ่งตามจุดยืนความเห็นได้ดังนี้ พรรคที่เห็นชอบ จำนวน 18 พรรค กลุ่มที่ไม่เห็นชอบ จำนวน 14 พรรค และกลุ่มที่มีความเห็นทางใดทางหนึ่งนอกเหนือจากเห็นชอบและไม่เห็นชอบ จำนวน 3 พรรค
ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทนแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้อง 604 ชั้น 6 สำนักงาน กกต. เพื่อชี้แจงภาพรวมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติ โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกทม. และผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยจะแบ่งห้อง Zoom ออกเป็น 2 ห้องหลัก คือกลุ่มเห็นชอบ และกลุ่มไม่เห็นชอบ เพื่อให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มละ 5 คน ยกเว้นความเห็นนอกจากเห็นชอบและไม่เห็นชอบ มีผู้แจ้งความประสงค์ 3 พรรค
หากพรรคการเมืองในกลุ่มไม่สามารถตกลงคัดเลือกตัวแทนกันได้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการจับสลาก เพื่อหาผู้ที่จะเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นตามจำนวนที่กำหนด
ทั้งนี้ กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นจะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2569 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ เวลา 09.00น. ตัวแทนพรรคการเมืองรายงานตัว และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะทำการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการแสดงความคิดเห็น และในเวลา 10.30น. เริ่มการแสดงความคิดเห็น