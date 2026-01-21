"อภิสิทธิ์" เป็นประธานประชุมใหญ่วิสามัญ ปชป.เลือก กก.บห.เสริมแกร่งพรรค

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศ
วาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ว่างลง ในตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ และ รองหัวหน้าภาคอีสาน
โดยกระบวนการลงคะแนนถูกจัดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดและโปร่งใส ผ่านระบบการลงคะแนนลับด้วย Google Form เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการทำงานแบบยุคใหม่ (Digital Transformation) ของพรรค
สำหรับการประชุมในวันนี้สมาชิกพรรคเข้าร่วมสูงถึง 400 กว่าคน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับพรรค (ไม่น้อยกว่า 250 คน) สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความตื่นตัวของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ ที่มุ่งเน้นการเมืองสุจริตและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกที่มั่นใจให้กับประชาชน