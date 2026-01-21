สรท.หวั่นค่าเงินบาทกระทบส่งออก แนะรัฐดูแลให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ระบุว่า คาดหวังให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาเงินบาทแข็งค่า แม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะดำเนินการตามกรอบกติกาและหลักการระหว่างประเทศอยู่ แต่ในภาวะที่คู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม มีภาวะอ่อนค่าของเงินด่องอย่างต่อเนื่อง ทำให้เวียดนามสามารถแข่งขันด้านราคาส่งออกได้มากขึ้น จนเริ่มแซงไทยในบางกลุ่มสินค้า
ดร.องอาจ กล่าวว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกมากกว่า 50% ของ GDP หากรวมภาคท่องเที่ยวก็ยิ่งมีสัดส่วนสูงขึ้นไปอีก การที่ค่าเงินบาทแข็งกว่าคู่แข่งจะทำให้เราสู้ราคาไม่ได้ และเสียส่วนแบ่งการตลาดไปเรื่อยๆ
พร้อมย้ำว่า แม้ไทยจะต้องเคารพกติกาสากล แต่รัฐบาลใหม่ควรส่งสัญญาณบางอย่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตามกรอบของกฎหมายและกติกาสากลเพื่อให้ผู้ส่งออกไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม และไม่ปล่อยให้ค่าเงินเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ สรท. ทราบว่าไม่สามารถบิดเบือนตลาดได้ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ค่าเงินบาทแข็งเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะภาคการผลิตและส่งออก ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนประเทศ