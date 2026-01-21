นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการทุจริตซื้อเสียง ก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรค เคยพูดบนเวทีปราศรัยว่า ได้มีมติการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อหาแนวทางและบทลงโทษผู้สมัคร ว่า พรรคบอกว่าการเมืองสุจริตต้องเริ่มที่ตัวเรา พรรคจึงมีมติของพรรคว่า ในช่วงของการเลือกตั้ง หากมีข้อมูล มีผู้มาร้องเรียนว่าเขตใดทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง พรรคจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบทันที และหากพบความผิด ก็จะประกาศไม่สนับสนุนผู้สมัครคนนั้น พร้อมกับระบุว่าแม้ในทางกฎหมายไม่สามารถตัดขาดนักการเมืองรายนั้นได้ แต่สามารถประกาศไม่สนับสนุน หรือลอยแพ ผู้สมัครรายดังกล่าวได้