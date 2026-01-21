จ่อออกหมายเรียก "บิ๊กโจ๊ก" ปมทำร้ายร่างกาย-จิตใจอดีตลูกน้อง

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า พ.ต.ท.คริษฐ์ และ พ.ต.อ.อาริศ” สองลูกน้องคนสนิท ของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าแจ้งความเอาผิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฐานทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจ ซึ่งหลังทั้งสองเก็บกดมานานจนล่าสุดมีโอกาสได้ปลดปล่อย
โดย พ.ต.ท.คริษฐ์ โดนตบแก้วหูทะลุทำให้หูข้างซ้าย สูญเสียการได้ยินไปเลย พูดระยะ 3-4 เมตรไม่ได้ยินอะไร พูดใกล้ๆ ต้องใช้หูด้านขวาฟังแทน ซึ่งถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บสาหัส ส่วนพันตำรวจเอกอาริศ แพทย์ลงความเห็นว่า ถูกทำร้ายจิตใจจนเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งถูกทำร้ายจิตใจช่วง 2-3 ปีมานี้เอง ทำให้ทั้งสองคนเข้ามาแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจ คาดว่าหลังจากนี้อาจมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก ส่วนข้อสงสัยที่ว่าใบรับรองแพทย์ออกมาตั้งแต่ปี 2560 จะใช้ดำเนินคดีตอนนี้ได้หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันสามารถดำเนินคดีได้เพราะมีอายุความถึง 10 ปี รวมถึงมีพยานบุคคลเห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าเกิดขึ้นจริง
หลังจากนี้จะสอบลูกน้องของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เพิ่ม เพราะมีข้อมูลว่าลูกน้องถูกทำร้ายร่างกายอีกหลายราย
อีกทั้ง พ.ต.อ.อาริศ เคยมีการขอกลับไปรับราชการในตำแหน่งเดิม แต่ถูกขู่ว่าหากกลับไปตำแหน่งเดิมจะทำให้ออกจากราชการ ซึ่งต้องดูข้อมูลว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายความผิดกักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยหรือไม่
สำหรับกระบวนการจะต้องออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าว เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อน ซึ่งคาดว่าจะออกหมายเรียกในเร็วๆนี้ ส่วนกระแสข่าวการออกหมายจับ ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับ ซึ่งตามขบวนการจะต้องออกหมายเรียกมาให้ปากคำก่อน
ด้าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรึกษากับทีมทนายความเพื่อต่อสู้ทางคดี ยังไม่ขอตอบในรายละเอียด เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีตัวเองหรือไม่ ยังไม่ขอตอบในประเด็นนี้เช่นกัน ยืนยันไม่กังวลและขณะนี้ยังอยู่ในประเทศไทย