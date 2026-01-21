"อนุทิน" บินหาเสียงนครพนม หวังกวาด สส.ยกจังหวัด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ช่วยผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย หาเสียง เริ่มต้นที่อ่างเก็บน้ำหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อช่วย นายชูกัน กุลวงษา ผู้สมัคร เขต 4 จ.นครพนม
จากนั้น เดินทางต่อไปโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พบปะประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางไปยังตลาดสดอำเภอศรีสงคราม เพื่อรับฟังปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้าขายของพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด จากนั้นเดินทางพบปะประชาชนอำเภอบ้านแพง และปิดท้ายที่อำเภอเมืองนครพนม
โดยในวันนี้ นายอนุทิน ได้ลาราชการเพื่อมาลงพื้นที่หาเสียง ตั้งแต่ 09.00 น. ลากยาวจนถึง 20.00 น. และเดินทางกลับกรุงเทพฯ