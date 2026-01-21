เตือนภัย! เพจปลอมชวนทำงานเกษตรออสเตรเลีย

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลย้ำเตือนคนไทยที่กำลังหางานทำในต่างประเทศ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการหางานไปทำงานต่างประเทศเนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก และแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นต่าง ๆ สร้างเพจปลอม และบัญชีผู้ใช้ปลอมในการโฆษณาชักชวนรับสมัครไปทำงานในต่างประเทศ
โดยเฉพาะงานภาคเกษตรกรรม ฟาร์ม หรือเก็บผลไม้ในประเทศออสเตรเลีย โดยอ้างว่าเป็นงานที่มีรายได้สูง สวัสดิการดี และเป็นบริษัทจัดหางานต่างประเทศที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน เพื่อหลอกลวงให้คนหางานหลงเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ที่จะสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศได้ จะต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น หากเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอ้างว่าสามารถจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศได้ ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอให้คนหางานอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ขอย้ำเตือนผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือถูกชักชวนไปทำงานก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายนายหน้าหรือผู้แทนบริษัทใด ขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดหางาน ให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ หรือเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทที่ได้รับอนุญาต และได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานหรือไม่
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางาน ที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน doe.go.th/ipd ก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่เสียใจและไม่เสียเงิน ในภายหลัง และขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ให้ไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย 5 วิธี ได้แก่
1) บริษัทจัดหางานจัดส่ง (จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางาน) 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง 4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน
อย่างไรก็ตาม หากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสาย/นายหน้าหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ สามารถขอรับคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2248 4792 และ โทร. 0 2245 6763 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน