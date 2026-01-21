ภท.ชู "แลนด์บริดจ์-SEC-นิคมจะนะ" ปลุกคนใต้เลือกอนาคตด้วยมือตัวเอง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใตั พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงสิ่งที่อยากจะบอกประชาชนในภาคใต้ ว่า ขอทวงคืนโอกาสและความยุติธรรมให้พี่น้องชาวใต้ที่หายไปกว่า 30 ปี แม้ภาคใต้จะมีความเจริญ แต่ยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐด้านคมนาคม และสาธารณูปโภค หากได้รับการสนับสนุนทัดเทียมภาคอื่น มั่นใจว่าภาคใต้จะสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากกว่าปัจจุบันอย่างมหาศาล
นายพิพัฒน์ ระบุถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยยกภาคทั้ง 14 จังหวัด ว่า หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะผลักดันโครงการสำคัญ อาทิ แลนด์บริดจ์ ชุมพร ระนอง และเชื่อมสุราษฎร์ธานี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) การจัดสรรพื้นที่สาธารณะราว 6 แสนไร่ สร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ และพืชพลังงาน ควบคู่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง และการลงทุน ซึ่งทั้งหมดมีการศึกษามาแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับการผลักดันจริงจัง
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกจากกระแส แต่คือการเลือกอนาคตภาคใต้บ้านเรา ด้วยมือคนใต้ของเราเอง หากเลือกพรรคภูมิใจไทย ภาคใต้จะได้โครงสร้างพื้นฐาน งาน รายได้ และศักดิ์ศรีกลับคืนมา โดยขออาสาเป็นตัวแทนคนใต้ ทำนโยบายภาคใต้เพื่อคนใต้อย่างแท้จริง