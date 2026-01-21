"ชัยชนะ" โพสต์โต้ 'CSI LA' ยันไม่มีความเกี่ยวข้องผู้ต้องหาคดียาเสพติด

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก "CSI LA" โพสต์ข้อความระบุว่า "ด่วน ตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้าน 'รองหัวหน้าพรรคสีฟ้า' คนดังภาคใต้ อักษรย่อ ท. พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด"
ล่าสุด วันนี้ (21 ม.ค.69) นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 'ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช' ระบุว่า "หยุดวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์ แบบนี้เถอะครับ มานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดีกว่าครับ ชีวิตผมไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ครับ" และ "ผมขอยืนยันด้วยเกียรติว่า ผม สส.ชัยชนะ เดชเดโชไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับผู้ต้องหารายนี้ ไม่ว่าจะทางพฤตินัยหรือนิตินัย หากท่านหรือใครก็ตามมีหลักฐานเส้นทางการเงิน หรือหลักฐานการติดต่อที่เชื่อมโยงว่าเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ขอให้นำออกมาแสดงต่อสาธารณชนหรือยืนต่อพนักงานสอบสวนได้เลยครับ เรายินดีให้ตรวจสอบ
แต่หากเป็นการกล่าวหาลอยๆ เพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองในช่วงเลือกตั้ง ผมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องชื่อเสียงและความถูกต้องครับ"