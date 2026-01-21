เตรียมหนาวระลอกใหม่! อีสานเย็นลง 1-2 องศาฯ เหนือ-กลางอากาศเย็นตอนเช้า กทม.มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มกราคม 2569 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ และจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะถัดไป ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1–2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
สำหรับภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนบางแห่ง เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ เริ่มมีกำลังแรงขึ้น โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง