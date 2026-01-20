18 วันแรกของปี 69 ต่างชาติเที่ยวไทยแล้วกว่า 1.8 ล้านคน จีนครองแชมป์

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 12-18 ม.ค. 69) นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 8% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนสูงที่สุดติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง
ทั้งนี้ ส่งผลให้ภาพรวมท่องเที่ยวในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 749,725 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 4,567 คน หรือ 0.61% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 107,103 คน โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 88,360 คน รัสเซีย 59,330 คน มาเลเซีย 56,844 คน อินเดีย 53,036 คน และเกาหลีใต้ 41,086 คน
น.ส.นัทรียา กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 7.94% 4.47% และ 0.89% ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และรัสเซีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 14.51% และ 12.54% ตามลำดับ
สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตรตม.6 รวมถึงการกระตุ้น และส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น
ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 มกราคม 2569 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 1,871,274 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 92,641 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 200,564 คน มาเลเซีย 173,883 คน รัสเซีย 168,930 คน อินเดีย 130,491 คน และเกาหลีใต้ 96,348 คน