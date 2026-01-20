"อนุทิน" ย้ำ! ภูมิใจไทยไม่แตะหมวด1-2 และพระราชอำนาจทั้งปวง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเห็นด้วยกับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้พรรคการเมืองที่ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องล็อกหมวด 1 หมวด 2 แต่ควรบอกเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง ว่า ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม
ส่วนกรณีที่มีบางพรรคไม่ต้องการให้ล็อกไว้ ทำให้เกิดความกังวลหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า หมายถึงพรรคอื่นใช่หรือไม่ ก่อนตอบว่า "ก็แล้วแต่"
เมื่อถามว่า นายบวรศักดิ์ ระบุว่าการห้ามแตะแค่หมวด 1 หมวด 2 ไม่เพียงพอ เพราะเรื่องพระราชอำนาจมีบัญญัติไว้ในส่วนอื่นของรัฐธรรมนูญ พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 และพระราชอำนาจ เราพูดชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนตั้งพรรค จึงไม่มีความจำเป็นอะไรต้องชี้แจงเพิ่มเติม