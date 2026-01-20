รฟท.รื้อย้ายโครงเหล็กเครนก่อสร้างรถไฟแล้วเสร็จ พร้อมเปิดเดินรถสายอีสานตามปกติเย็นนี้

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรื้อย้ายโครงเหล็ก จากเหตุเครนในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญาที่ 3-4 โดยทีมวิศวกรของการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาควบคุมงาน ได้ร่วมกันวางแผนและดำเนินการเคลื่อนย้ายชุด Launcher อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้มีการแยกชิ้นส่วนคอนโทรลลิฟต์ยกออกจากโครงสร้าง และตัดโครงสร้าง Truss บางจุด ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการรื้อย้ายโครงสร้างแล้วเสร็จ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ได้เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพทางและพื้นที่บริเวณโดยรอบเรียบร้อย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยสามารถเปิดเดินรถเส้นทางดังกล่าวได้ปกติในวันนี้ (20 มกราคม 2569) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยเริ่มขบวนแรกด้วยขบวนรถธรรมดาที่ 233 กรุงเทพ (หัวลำโพง) - สุรินทร์
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทาง https://ttsview.railway.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1690 ตลอด 24 ชั่วโมง