"ธรรมนัส" ไม่เชื่อตัวเลขซื้อเสียง 7,500 บาท/หัว ลั่น! เป็นไปไม่ได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีมีผลสำรวจว่าในกรุงเทพฯ มีการซื้อเสียงสูงถึงหัวละ 7,500 บาท ซึ่งเมื่อ ร.อ.ธรรมนัส ได้ยินตัวเลขถึงกับร้อง ฮะ! พร้อมถามว่า "มีด้วยเหรอ มีคนไม่ปกติแบบนี้ด้วยหรอ ไม่ทราบเหมือนกัน"
พร้อมระบุว่า ความคิดเห็นส่วนตัว ตนมองว่าถ้ามีใครทำแบบนั้นจริง บ้านเมืองพินาศแน่ คงไม่มีใครทำแบบนั้น อย่างไรก็ตาม มองว่าส่วนใหญ่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่โจมตี มีที่ไหนไป 7,500 ต่อหัว แบบนี้จะชนะเลือกตั้งได้ ทำแบบนี้ใช้ไม่ต่ำกว่า 20,000- 30,000 ล้านบาท ย้ำว่าเป็นไปไม่ได้
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยด้วยว่า จากการลงพื้นที่หาเสียง ทางพรรคได้มีการจัดทำโพลเอง และดูร่วมกับโพลของสำนักต่างๆ ด้วย มั่นใจว่าผลสำรวจคะแนนนิยมติด 1 ใน 5 ทุกโพล ในบางจังหวัด แต่บางจังหวัดก็เป็นอันดับ 1 พร้อมยืนยันไม่มีตกอันดับง่ายๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคเหล่านี้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งโพลของทางพรรค กับโพลอื่น ก็มีผลสำรวจออกมาคล้ายๆ กัน
ส่วนจะยังคงตั้งเป้าตัวเลข สส. เหมือนเดิมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ตนไม่ได้คำนวนว่าจะได้กี่ที่นั่ง ก็ต้องทำหน้าที่ของการเป็นนักการเมือง คือการหาเสียงภายใต้กรอบกฎหมายให้ดีที่สุด ประชาชนจะเลือกหรือไม่คงเดาใจไม่ได้ แต่เชื่อว่า ผู้สมัคร สส. ถ้าทำการบ้าน ทำงานทางการเมืองมา ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่า กระแสตอบรับเป็นอย่างไร