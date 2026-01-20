เพื่อไทยชู "ยิ่งกว่าพลัส 70 : 30" กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์รายละเอียดนโยบาย "ยิ่งกว่าพลัส 70 : 30" โดยระบุว่า "ยิ่งกว่าพลัส 70 : 30" จะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยลดลงทันที และเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดการใช้จ่ายในวงกว้าง ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่รายได้ประชาชนยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
เศรษฐกิจฐานรากที่กลับมามีชีวิตชีวา คนไทยใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้คล่องตัว ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร รถเข็น แผงลอย มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เงินทุกบาทไม่หายไปไหน เพราะหมุนเวียนอยู่ในระบบ เกิดการใช้จ่ายซ้ำ มีการสั่งสินค้าและวัตถุดิบ จ้างงาน และรัฐได้ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับคืน
ที่ผ่านมา แม้ GDP ปี 2568 จะโตเพิ่ม 0.2% จาก "คนละครึ่งพลัส" แต่บริบทเศรษฐกิจปัจจุบัน รายได้คนส่วนใหญ่ยังฝืดเคือง การให้ประชาชนควักเงินครึ่งหนึ่งเท่าเดิมจึงกระตุ้นเศรษฐกิจไม่พอ จำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการช่วยเหลือ เพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ประชาชนและร้านค้ารายย่อยมากขึ้น
นอกจากนี้ ในอินโฟกราฟฟิก มีข้อความระบุว่า "เพื่อไทยจริงจังทุกครั้ง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บัตรสีชมพูเบอร์เก้าเลือกพรรคเพื่อไทยให้ชนะขาด"