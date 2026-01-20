ศาล รธน.นัดชี้ชะตาพรุ่งนี้! "ภูมิธรรม-ทวี" แทรกแซงคดีฮั้วเลือก สว.

วันที่ 21 มกราคม เวลา 09.30 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สิ้นสุดลง เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่
จากกรณีสมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภา (ผู้ร้อง) โดยกล่าวอ้างว่า การที่ผู้ถูกร้องทั้ง 2 มีมติให้การกระทำความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) เป็นการแทรกแซงหรือครอบงำหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันเป็นการกลั่นแกล้ง กดดัน ข่มขู่ และครอบงำสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติธรรม
จึงถือได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้ง 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ ทั้งนี้ ภายหลังแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในช่วงเช้าเสร็จสิ้น ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดคู่กรณีฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 โดยสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และดำเนินการตามกระบวนการพิจารณา ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พ.ต.อ.ทวี หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เฉพาะในฐานะผู้กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษและรองประธานกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง จากนั้นวันที่ 30 กันยายน ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องดังกล่าว ภายหลังความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2568 เป็นผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
โดยมีมติโดยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 2 วินิจฉัยให้พิจารณาคดีต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 51 กระทั่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน จำนวน 6 ปาก และมีกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังวันที่ 21 มกราคม เวลา 15.00 น.