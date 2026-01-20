xs
ปิดตลาดฯ วันนี้ หุ้นไทย +13.17 จุด มูลค่าซื้อขาย 52,623.11 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 13.17 จุด หรือ +1.03% ที่ระดับ 1,296.37 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,623.11 ล้านบาท