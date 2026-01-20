ครม.อนุมัติเก็บค่าธรรมเนียม "อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน" 50 สต./ลบ.ม.

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติเก็บค่าธรรมเนียม "อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน" ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากมีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง โดยผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่ 3 (การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำ หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง) ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์
การเก็บค่าชลประทานเพื่อคุ้มครองทางน้ำชลประทาน ควบคุมคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำ ให้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการและการจัดสรรน้ำ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน มีปริมาณความจุ 2.900 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์ในเทศบาลเจริญศิลป์ จำนวน 0.360 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม จำนวน 2.540 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,350 ไร่