รมว.ยุติธรรม ย้ำ พักโทษ "ทักษิณ" เป็นไปตามกฎหมาย

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะครบกำหนดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย โดยนายทักษิณ รับโทษมา 2 ใน 3 แล้ว จึงเป็นการพักโทษตามปกติ ซึ่งมีคณะทำงานเริ่มจากเรือนจำ ผู้แทนของหน่วยงาน พิจารณาเป็นรูปแบบคณะทำงาน และมีการกลั่นกรองในระดับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ก่อนที่จะส่งขึ้นมาหาคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ท้ายที่สุดอำนาจลงนามเป็นของปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส่วนบกรณีที่นายทักษิณ ยังมีอีกหนึ่งคดี คือคดี ม.112 ที่อัยการอุทธรณ์ต่อ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งหากยึดตามหลักเกณฑ์การพักโทษ นายทักษิณ จะได้รับการยกโทษในช่วงเดือนพฤษภาคม ก่อนย้ำว่าจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสามชุดก่อน ส่วนกลไกการพักโทษจะเหมือนครั้งแรกหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่เหมือนกัน เพราะครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการพักโทษ เหตุผลจะประมาณไหน รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องรอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา เนื่องจากมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจจะมีเหตุผลอะไรอย่างไร จึงต้องรอมติอีกครั้ง
เมื่อถามว่าการได้รับการพักโทษไม่ใช่ใบสั่งทางการเมืองใช่หรือไม่ เพื่อไม่ให้นายทักษิณ ออกมาช่วยหาเสียงในช่วงนี้ พล.ต.ท.รุทธพล ยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย