ทะลุ 7 หมื่น! ทองปรับครั้งที่ 10 พุ่งต่อ รูปพรรณขายออก 70,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 10 เมื่อเวลา 14.05 น. ขยับข้นอีก 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 69,200 บาท ขายออกบาทละ 69,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 67,810.68 บาท ขายออกบาทละ 70,100 บาท