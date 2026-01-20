"มาร์ค" นำทีม ปชป.ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิท ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อม นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคฯ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ในตลาดใกล้กับวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซอยสุขุมวิท 101/1 เพื่อช่วย น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ ผู้สมัคร สส.เขตที่ 23 พระโขนง บางนา เบอร์ 17 หาเสียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่จับจ่ายสินค้า เข้ามามอบดอกไม้ทั้งดอกกุหลาบ และดอดาวเรือง พร้อมขอถ่ายรูป
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ ที่ได้รับการตอบรับจากชาวบ้าน โดยบอกว่าจะเลือกประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคน เพราะหลายคนมีการทำงานต่อเนื่อง
