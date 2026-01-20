xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +18.63 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 28,894.55 ล.

20 ม.ค.

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,301.83 จุด ปรับขึ้น 18.63 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.45 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 28,894.55 ล้านบาท