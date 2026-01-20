xs
ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 13:30 น. (ครั้งที่ 9) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 69,250.00 บาท รับซื้อ 69,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 70,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 67,765.20 บาท