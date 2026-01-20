รบ.เตรียมสั่งอัยการสูงสุดหาช่องเลิกสัญญา"อิตาเลียนไทย"งัดหลักฐานประมาทเลินเล่อ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกค่าเสียหาย เพื่อชดเชยให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ .นครราชสีมา ว่า ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติอยู่ ตรงนี้รัฐบาลจะหารือกับอัยการสูงสุด เพื่อให้ช่วยพิจารณาหาแนวทางยกเลิกสัญญา เมื่อยกเลิกสัญญาจะหาแนวทางฟ้องเรียกค่าเสียหาย รัฐบาลพร้อมสนับสนุน หากมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องการเข้ามาเป็นโจทย์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับรัฐบาล เนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง และเรื่องความปลอดภัยสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญ
ส่วนสัญญาทางปกครองไม่เหมือนกับสัญญาทางแพ่ง เพราะต้องดูเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่อยู่เฉย ส่วนที่ถามว่าบริษัทเอกชนจะสามารถฟ้องกลับรัฐบาลได้หรือไม่นั้น ไม่มีใครห้ามฟ้องหรือไม่ฟ้อง และฟ้องแย้งได้ สู้กันด้วยหลักฐานว่ามีการละเลยหรือประมาทเลินเล่อมากี่ครั้งแล้ว
ทั้งนี้ หากยกเลิกสัญญากับบริษัท อิตาเลียนไทย จะไม่ทำให้เสียค่าโง่หรือไม่นั้น นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ต้องให้อัยการสูงสุดดูข้อกฎหมาย โดยสัญญาทางปกครองต้องดูส่วนอื่นประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยสาธารณะ จะใช้กฎหมายแพ่งอย่างเดียวไม่ได้ ขนาดขณะที่การแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังต้องทำต่อ รวมถึงขอความร่วมมือจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยดูเรื่องวิศวกรที่ดูแลโครงสร้าง
