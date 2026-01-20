ศูนย์วิทยาศาสตร์อยุธยาร่วมภาคีเครือข่ายจัดการเรียนรู้เยาวชน ยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายวันชัย ครามสูงเนิน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมี นางสาวขวัญกมล แก้วคง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในนามคณะผู้จัดโครงการ นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาษีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยามุ่งสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและภาษีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
