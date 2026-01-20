xs
ราคาทองครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 13:00 น. (ครั้งที่ 8) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 69,200.00 บาท รับซื้อ 69,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 70,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 67,719.72 บาท