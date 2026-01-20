ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใช้กิ๊บติดผม หนีบบริเวณคิ้วแก้อาการปวดไมเกรนได้ ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง การใช้กิ๊บติดผม หนีบบริเวณคิ้วแก้อาการปวดไมเกรนได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สถาบันปราสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการหรืองานวิจัยใดรองรับ โรคไมเกรนเป็นภาวะซับซ้อนทางระบบประสาท การรู้สึกดีขึ้นอาจเป็นเพียงผลทางใจหรือการเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดชั่วคราว ซึ่งไม่ใช่วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล หากมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องทางการแพทย์
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการหรืองานวิจัยใดรองรับ โรคไมเกรนเป็นภาวะซับซ้อนทางระบบประสาท การรู้สึกดีขึ้นอาจเป็นเพียงผลทางใจหรือการเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดชั่วคราว ซึ่งไม่ใช่วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล หากมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องทางการแพทย์