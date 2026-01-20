ผู้แทน ศอ.บต.มอบเงินเยียวยาทรัพย์สินผู้เสียหายเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท.ที่ยะลา

พันโท เชิด อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาบูเกะคละ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินเสียหาย แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 คนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของจังหวัดยะลา โดยมี นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ในการนี้ คณะได้ลงพื้นที่ร่วมมอบเงินเยียวยา ณ สถานที่เกิดเหตุ 2 แห่ง ได้แก่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก.อัสรีบลูออยล์ (สาขาบูเกะคละ) ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา และสถานีบริการน้ำมัน หจก. บันนังสตาปิโตรเลียม ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา