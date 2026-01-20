เดนมาร์กเพิ่มกำลังทหารซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรในกรีนแลนด์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ว่า กองทัพเดนมาร์กเพิ่มกำลังทหารกับการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรในกรีนแลนด์ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคอาร์กติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น จากความต้องการยึดครองของสหรัฐฯ
นายโทรลส์ ลุนด์ พูลเซน รมว.กลาโหมเดนมาร์ก กล่าวว่า มีการหารือโดยตรงกับนายมาร์ค รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เกี่ยวกับการจัดตั้งภารกิจลาดตระเวนในกรีนแลนด์ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นของกรีนแลนด์เช่นกัน
