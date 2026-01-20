ประชุม ครม.วันนี้ "อนุทิน" นั่งหัวโต๊ะ วาระส่วนใหญ่เพื่อรับทราบ - รมต.ลา 14 คน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (20 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม โดยส่วนใหญ่เป็นวาระเพื่อรับทราบ เนื่องจากอยู่ในช่วงการเป็นรัฐบาลรักษาการ
ก่อนเริ่มประชุม ครม. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้บาดเจ็บ และญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ถล่มลงมาทับรถไฟ ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิต 30 ราย และบาดเจ็บ 69 ราย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีรัฐมนตรีลาประชุม ครม. รวมทั้งหมด 14 คน โดย 3 คน ติดภารกิจสำคัญเดินทางไปเข้าร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2026 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พร้อมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ
ส่วนอีก 11 คน เป็นการแจ้งลาประชุมปกติ ได้แก่ 1.นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ 2.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 3.นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข 5.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน 6.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย 8.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 9.น.ส. น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม 10. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 11.นายองอาจ วงษ์ประยูร รมช.ศึกษาธิการ
ก่อนเริ่มประชุม ครม. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้บาดเจ็บ และญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ถล่มลงมาทับรถไฟ ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิต 30 ราย และบาดเจ็บ 69 ราย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีรัฐมนตรีลาประชุม ครม. รวมทั้งหมด 14 คน โดย 3 คน ติดภารกิจสำคัญเดินทางไปเข้าร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2026 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พร้อมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ
ส่วนอีก 11 คน เป็นการแจ้งลาประชุมปกติ ได้แก่ 1.นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ 2.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 3.นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข 5.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน 6.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย 8.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 9.น.ส. น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม 10. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 11.นายองอาจ วงษ์ประยูร รมช.ศึกษาธิการ