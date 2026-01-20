xs
หุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ +13.13 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 15,921.61 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,296.33 จุด ปรับขึ้น 13.13 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.02 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 15,921.61 ล้านบาท