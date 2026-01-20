อุบัติเหตุใหญ่! รถชนกันกว่า 100 คันในสหรัฐฯ ท่ามกลางหิมะตกหนัก

CBS News ของสหรัฐฯ รายงานวันจันทร์ (19 ม.ค) ว่า เกิดเหตุรถไม่ต่ำกว่า 100 คัน ชนกันเป็นลูกโซ่ระหว่างเมืองซีแลนด์(Zeeland) และเมืองฮัดสันวิลล์ (Hudsonville) ท่ามกลางสภาพอากาศฤดูหนาวจัดหิมะตกหนัก โดยตำรวจรัฐมิชิแกนเปิดเผยว่า มีรถบรรทุกขนาดยักษ์ขนต คอนเทนเนอร์ราว 30 คัน – 40 คัน รวมอยู่ในจำนวนทั้งหมด
การชนเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10.19 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(19) บนถนนไฮเวย์ I-96 เมื่อผู้ช่วยนายอำเภอรับรายงานการชนและรถไถลออกนอกบริเวณ สื่อสหรัฐฯชี้ว่า บรรดานักขับที่ติดอยู่บนถนนไฮเวย์ได้รับคำสั่งให้ยู่แต่ภายในรถของตัวเองรอเวลาเพื่อที่จะขึ้นรถบัสออกไปจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงเรียนไฮสกูลฮัดสันวิลล์ (Hudsonville High School)
