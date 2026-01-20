กำแพงเพชรร่วม อบจ. จัดมหกรรมการประกวดกระบือ-ของดีเมืองกำแพง 13-15 ก.พ.69

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสนับสนุนการจัดงานกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นแม่งาน พร้อมนายสดุดี พุทธัง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการทั้งเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปศุสัตว์จังหวัด พัฒนาชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม เพื่อวางกรอบงานและติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชรพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดมหกรรม “ของดีเมืองกำแพง” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรตามนโยบายที่ตนเองที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าชุมชน ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะภายในงานนอกจากจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องเดินทางมาสำนักพักพิงจับจ่ายใช้สอยแล้วยังจะทำให้ผู้สนใจตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับของดีแห่งเมืองกำแพงเพชรตามวันเวลาดังกล่าว
