"สมศักดิ์" เปิดเวทีปราศรัยขอคะแนนเสียงชาวขอนแก่น ชี้ย้ายซบ ภท.เห็นถึงการทำงาน

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย เขต 7 จังหวัดขอนแก่น เบอร์ 1 เปิดเวทีย่อยปราศรัยเพื่อของคะแนนเสียง มีผู้เข้าร่วมรับกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะผู้สูงวัย หลายคนเข้ามาคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง ผูกผ้าขะม้า แสดงความชื่นชม หลังจากที่ เห็นนายสมศักดิ์ หวนคืนสู่สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น จากที่พลาดเมื่อสมัยที่ผ่านมา ซึ่งสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
นายสมศักดิ์ เปิดเผยถึงการเข้ามาอยู่พรรคภูมิใจไทยว่า โดยรวมแล้วพี่น้องเข้าใจการขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทย พี่น้องรู้จักท่านอนุทิน ชาญวีระกุล และรู้ว่ารัฐบาลของท่านอนุทิน 3 เดือนที่ผ่านมา ทำอะไรเพื่อประชาชนไปบ้างแล้ว ถือว่า พี่น้องกับพรรคภูมิใจไทย ใกล้ชิดกัน
นายสมศักดิ์ เปิดเผยถึงการเข้ามาอยู่พรรคภูมิใจไทยว่า โดยรวมแล้วพี่น้องเข้าใจการขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทย พี่น้องรู้จักท่านอนุทิน ชาญวีระกุล และรู้ว่ารัฐบาลของท่านอนุทิน 3 เดือนที่ผ่านมา ทำอะไรเพื่อประชาชนไปบ้างแล้ว ถือว่า พี่น้องกับพรรคภูมิใจไทย ใกล้ชิดกัน