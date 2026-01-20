ยะลาระทึก! เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายบุกปิดล้อมบ้านเปาะยานิ ก่อนถูกสาดกระสุนใส่ ไม่มีเจ็บ-ตาย

พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดิ์ดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ (19 ม.ค.) รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ร่วมจังหวัดยะลา ซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 3 ฝ่าย เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านไม่ทราบเลขที่ ซอยราษฎรพัฒนา ดีดี 2 หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อมาประมาณเวลา 03.50 น. ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ เพื่อป้องกันตัวและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อม ตรวจสอบ และควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
