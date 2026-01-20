ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 30 พื้นที่ เริ่มกระทบสุขภาพ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.7 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) พบว่า ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 30 พื้นที่ โดย 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. เขตปทุมวัน 62.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตจตุจักร 54.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตคลองสามวา 48.7 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางรัก 48.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตลาดกระบัง 46.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตวังทองหลาง 46.4 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหลักสี่ 45.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางคอแหลม 44.2 มคก./ลบ.ม.
9. เขตมีนบุรี 43.6 มคก./ลบ.ม.
10. เขตราชเทวี 43.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตสายไหม 42.5 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางซื่อ 42.3 มคก./ลบ.ม.
