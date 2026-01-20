xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 69,850า บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 09:08 น. (ครั้งที่ 1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 69,050.00 บาท รับซื้อ 68,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 69,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 67,568.12 บาท