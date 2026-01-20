เหนือ-อีสานอากาศหนาว กลางตอนล่าง-ตอ.มีฝนบางแห่ง ใต้ระวังฝนฟ้าคะนอง

กรมอุุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (20 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบน ส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนบางแห่ง เนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย
