"อนุทิน" ขอโอกาสให้ "เอก สายไหมต้องรอด" ผู้สมัคร กทม.ของภูมิใจไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวที่เวทีปราศรัยย่อยเขตสายไหม ประชาชน หมู่บ้านจิตภาวรรณ เมื่อเวลา 17.50 น. วันนี้ (19 ม.ค.) ว่า พื้นที่นี้เลือก นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 11 พรรคภูมิใจไทย เบอร์เดียวพอ ถือเป็นคนทุ่มเททำงาน ให้พี่น้องชาวสายไหมและชาวกรุงเทพฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ขอให้โอกาสสายไหมต้องรอด ถ้าไม่รอดก็ม่อง แต่เลือกตั้งเที่ยวนี้ ได้เห็นผลงานของพรรคภูมิใจไทยเราเป็นรัฐบาลทำสัญญาที่ให้พี่น้องประชาชน แม้จะแจ้งเกิดในกรุงเทพไม่ได้เสียที แต่เราก็ไม่ท้อ จึงหาคนหาคนที่มีความมุ่งมั่นทำงานให้ กทม. จึงเชิญนายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ มาเป็นหัวหน้าทีม กทม.