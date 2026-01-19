กัวเตมาลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว ปท. ยกระดับต่อสู้แก๊งอาชญากร

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงกัวเตมาลาซิตี ประเทศกัวเตมาลา วันนี้ (19 ม.ค.) ว่า กัวเตมาลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา 30 วัน เพื่อยกระดับต่อสู้กับแก๊งอาชญากร หลังทางการกล่าวหาว่า กลุ่มเหล่านี้สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 นาย และจับตัวประกันในเรือนจำ 3 แห่ง
เหตุการณ์สังหารเกิดขึ้นในเมืองหลวงของกัวเตมาลาและพื้นที่โดยรอบ เพียง 1 วันหลังผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับแก๊งได้จับตัวประกัน 46 คน ในเรือนจำ 3 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ย้ายหัวหน้าแก๊งที่ถูกคุมขังไปยังเรือนจำอีกแห่ง ที่มีความปลอดภัยต่ำกว่า
