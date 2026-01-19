อิตาเลียนไทย เดินหน้ากู้-รื้อถอนเครนก่อสร้างจุดเกิดเหตุร้ายแรงต่อเนื่อง

บริษัท อิตาเลียนไทย ปฏิบัติการกู้และรื้อถอนเครนก่อสร้างในพื้นที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการกู้เครนส่วนด้านบนตัวสีน้ำเงินหรือที่เรียกว่า โรลิ่ง ลงมาด้านล่างก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป คือการกู้ เมนทัช ตัวสีส้มซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของเครนที่ยังคงอยู่ด้านบน
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ และจะต้องใช้แก๊สตัดแยกชิ้นส่วนเครนออกจากกัน เพื่อให้สามารถนำลงจากที่สูงมาสู่ด้านล่างได้อย่างปลอดภัย โดยมีการดูแลควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สีคิ้ว, เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ร่วมตรวจตราและอำนวยความสะดวกการทำงาน
