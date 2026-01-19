ผบ.ตร.ย้ำพนักงานสอบสวนปมอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ำซ้อนให้รอบด้าน อย่าตีวงแค่ประมาท

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการสืบสวนกรณีบริษัทเอกชนรายใหญ่ รับดำเนินโครงการภาครัฐ แล้วเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ำถึงสองครั้ง ว่า ได้ประชุมและให้ข้อแนะนำแก่คณะพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นให้การสอบสวนไม่จำกัดเพียงการพิจารณาว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือความประมาทเท่านั้น แต่ต้องย้อนตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์ว่ามีความหละหลวม ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องในขั้นตอนใดหรือไม่ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง เครื่องจักร ระยะเวลาในการทำงาน และการควบคุมงาน
ทั้งนี้ ฝากไปถึงภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างว่า ควรคำนึงถึงความรับผิดชอบและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ใช่มุ่งคำนึงเพียงผลประกอบการหรือกำไร เพราะอุบัติเหตุหลายกรณีสามารถป้องกันได้ หากมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและรอบคอบ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นซ้ำซาก ต่างสถานที่ ต่างเวลา แต่กลับเกี่ยวข้องกับบริษัทเดิม ๆ จึงได้แนะนำให้พนักงานสอบสวนนำประเด็นนี้ไปพิจารณาในการดำเนินคดี รวมถึงให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาข้อกฎหมายและอัตราโทษสูงสุดที่อาจนำมาบังคับใช้
ส่วนกรณี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD มีโครงการใดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ที่มีปัญหาหรือไม่นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ระบุว่า ยังไม่มีรายงานปัญหา หรือเหตุที่เกิดขึ้นกับโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังไม่สามารถระบุได้ว่าบริษัทใดเป็นผู้รับงานในโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ฝากไปถึงภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างว่า ควรคำนึงถึงความรับผิดชอบและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ใช่มุ่งคำนึงเพียงผลประกอบการหรือกำไร เพราะอุบัติเหตุหลายกรณีสามารถป้องกันได้ หากมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและรอบคอบ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นซ้ำซาก ต่างสถานที่ ต่างเวลา แต่กลับเกี่ยวข้องกับบริษัทเดิม ๆ จึงได้แนะนำให้พนักงานสอบสวนนำประเด็นนี้ไปพิจารณาในการดำเนินคดี รวมถึงให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาข้อกฎหมายและอัตราโทษสูงสุดที่อาจนำมาบังคับใช้
ส่วนกรณี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD มีโครงการใดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ที่มีปัญหาหรือไม่นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ระบุว่า ยังไม่มีรายงานปัญหา หรือเหตุที่เกิดขึ้นกับโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังไม่สามารถระบุได้ว่าบริษัทใดเป็นผู้รับงานในโครงการดังกล่าว