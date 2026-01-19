"เจ๊เอ๋" ยันไม่เจตนากีดกันพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้ง ชี้เข้าออกหมู่บ้านต้องขออนุญาต

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดสระบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลกรณีเจ๊เอ๋ influencer โพสต์ข้อความในลักษณะกีดกันการหาเสียงเลือกตั้ง
จากการสอบถามนั้น เจ๊เอ๋ ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาจะกีดกันพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพียงแต่พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นที่เอกชน การเข้าออกหมู่บ้านของบุคคลภายนอกต้องขออนุญาตจากประธานชุมชนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
