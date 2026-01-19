"ชูวิทย์" ปฏิเสธรับงานถล่มพรรคส้ม ตนในฐานะ ปชช.ย่อมมีสิทธิแสดงความเห็น

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้ (19 ม.ค.) ตอบโต้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่บอกว่ารับงานมาเพื่อมาถล่มพรรคส้มหรือไม่ ว่า ฝากถึงนักวิชาการพรรคส้ม ที่อ่านแต่ตำรา แต่ไม่เคยสัมผัสการเมืองภาคปฏิบัติจริง ตนในฐานะประชาชนย่อมมีสิทธิออกมาแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ ตนเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองสายส้ม ตั้งแต่ปี 2562 - 2566 และเคยต่อสู้ทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยในประเด็นเขากระโดงเพียงลำพัง
