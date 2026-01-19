xs
หน.พรรครักชาติ นำทีมสักการะศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ขอให้สิ่งที่ดำเนินอยู่สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (19 ม.ค.69) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเจษฎ์  โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ นำทีมพรรครักชาติ (เบอร์ 35) เยือนจังหวัดสิงห์บุรี โดยเริ่มต้นด้วยด้วยการเข้ากราบสักการะศาลหลักเมือง และร่วมหาบน้ำเติมสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตามความเชื่อโบราณ เพื่อให้กิจกรรมหรือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ประสบความสำเร็จ

จากนั้นหัวหน้าพรรครักชาติ ได้นำทีมไปเดินตลาดเมืองสิงห์ ทักทายพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลายคนเข้ามาขอถ่ายรูปและร่วมพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเอง  โดย นายชัยวุฒิ ได้ขอเสียงประชาชน เลือกพรรครักชาติ เบอร์ 35 การักชาติ รักษาชาติ