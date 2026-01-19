"ชวน" นำคณะผู้สมัคร สส.ของ ปชป.ใน 4 เขตเลือกตั้ง ขอคะแนนเสียงชาวลำปาง

นายชวน หลีกภัย ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะผู้สมัคร สส.ใน 4 เขตเลือกตั้ง ของ จ.ลำปาง ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.อมลยา เจนตวนิชย์ หมายเลข 7, เขต 2 น.ส.วิชุดา ว่องวัฒนวิโรจน์ หมายเลข 1, เขต 3 นายธนภัทร ศรีปินตา หมายเลข 8, เขต 4 น.ส.สรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ หมายเลข 4 ร่วมกันลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนใน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ทั้งนี้ ได้เดินพบปะทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในย่านตลาดชุมชน ก่อนจะขึ้นรถแห่รณรงค์ไปรอบตัวเมืองลำปาง รวมถึงมีการหยุดแวะปราศรัยเป็นระยะๆ เพื่อแนะนำผู้สมัคร สส. พร้อมกับนำเสนอจุดยืนของพรรคในการสร้างการเมืองสุจริตเพื่อบ้านเมืองสุจริต รวมถึงรณรงค์ให้ชาวลำปางร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในทุกรูปแบบ คัดค้านอิทธิพลทุนสีเทา ที่พยายามเข้ามาครอบงำการเมือง หยุดยั้งนักการเมืองที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
